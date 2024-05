“Hai detto di essere pronto a sfidarmi in un dibattito in tv, e allora facciamolo, amico, non una ma due volte”, ha affermato in un videomessaggio.

Il presidente statunitense Joe Biden e il suo avversario repubblicano Donald Trump hanno concordato il 15 maggio di sfidarsi in due dibattiti in tv, il 27 giugno e il 10 settembre.

“Un dibattito anticipato a giugno offre a Trump l’opportunità di mostrarsi agli elettori”, ha commentato Ken Miller, professore di scienze politiche dell’università del Nevada. “L’ex presidente, infatti, non ha potuto fare campagna elettorale di persona come avrebbe voluto, a causa del processo penale in corso a New York, e ha meno soldi di Biden per la pubblicità in tv”.

“Biden punta invece a ricordare agli elettori il carattere di Trump, che è il suo principale handicap”, ha aggiunto.

Sarà la Cnn a organizzare il dibattito del 27 giugno, che si terrà ad Atlanta, in Georgia, in netto anticipo rispetto al solito. La Abc organizzerà invece quello del 10 settembre.