“Nelle prossime settimane mi batterò per ogni voto”, ha aggiunto Rishi Sunak, 44 anni. “Convincerò gli elettori del fatto che solo un governo guidato da me può garantire la stabilità economica e riportare in alto il nostro paese”.

Secondo i sondaggi, il Partito laburista è in testa con circa il 45 per cento delle intenzioni di voto, mentre il Partito conservatore è al 20-25 per cento e la formazione populista Reform Uk, contraria all’immigrazione e alle misure di contrasto della crisi climatica, è al 12 per cento.

Grazie al sistema elettorale maggioritario, i laburisti avrebbero un’ampia maggioranza in parlamento.

Anche in Scozia il Partito laburista è in vantaggio sulla formazione indipendentista Scottish national party (Snp).