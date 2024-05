La polizia indiana ha annunciato il 27 maggio di aver arrestato un medico e il proprietario di un ospedale pediatrico senza licenza di New Delhi in seguito alla morte di sei neonati in un incendio.

“La struttura non era dotata di un sistema di evacuazione in caso d’incendio”, ha dichiarato all’Afp Surendra Chaudhary, un funzionario della polizia, due giorni dopo il rogo nell’ospedale New born baby care nel quartiere Vivek Vihar della capitale.

Inoltre, la licenza era scaduta a marzo e c’erano più del doppio dei letti autorizzati.

Cinque neonati rimasti intossicati sono stati ricoverati in un altro ospedale.