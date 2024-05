Il 26 maggio il capo dello stato uscente Gitanas Nausėda, filoeuropeo, ha vinto nettamente il secondo turno delle elezioni presidenziali in Lituania, sconfiggendo la premier Ingrida Šimonytė.

Con il 96 per cento delle schede scrutinate, Nausėda, 60 anni, un ex banchiere di centrodestra, ha ottenuto il 74,6 per cento dei voti, assicurandosi un secondo mandato di cinque anni alla guida del paese baltico. Il tasso di partecipazione è stato del 49,61 per cento.

Le elezioni sono state dominate dal tema della “minaccia russa”, anche se Nausėda e Šimonytė hanno posizioni simili.

La Lituania, ex repubblica sovietica che confina con l’exclave russa altamente militarizzata di Kaliningrad, teme infatti di diventare il prossimo obiettivo della Russia in caso di vittoria in Ucraina.