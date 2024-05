“Ribadiamo il nostro impegno per la pace e la stabilità nella regione, e per la denuclearizzazione della penisola coreana”, hanno scritto il presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol, il primo ministro giapponese Fumio Kishida e il primo ministro cinese Li Qiang in una dichiarazione congiunta.

La questione non era ufficialmente all’ordine del giorno del vertice di Seoul, ma il lancio imminente di un satellite nordcoreano ha spinto i tre leader a occuparsene.

Prima dell’incontro Pyongyang aveva informato la guardia costiera giapponese dell’apertura di una finestra di otto giorni per il lancio di un satellite spia, che violerebbe le risoluzioni delle Nazioni Unite.

Secondo Seoul, la Corea del Nord riceve aiuti in materia di tecnologie spaziali da Mosca in cambio di forniture di armi alle truppe russe in Ucraina. A novembre Pyongyang ha messo in orbita per la prima volta un satellite spia.