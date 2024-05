Il 28 maggio i partiti della coalizione di destra che si è formata dopo le elezioni legislative del novembre scorso hanno incaricato Dick Schoof, ex capo dei servizi di sicurezza, di formare un governo.

Schoof, 67 anni, è attualmente segretario generale del ministero della giustizia. In precedenza aveva diretto i servizi di sicurezza e dell’immigrazione olandesi.

Il governo sarà composto per il 50 per cento da politici e per il 50 per cento da tecnici, come previsto dall’accordo di coalizione.

Secondo l’emittente pubblica Nos, potrebbe insediarsi all’inizio di luglio.

A marzo Geert Wilders, leader dell’estrema destra islamofoba e vincitore delle elezioni del novembre 2023, aveva dovuto rinunciare a diventare primo ministro a causa dell’opposizione degli altri partiti.