Due leader del potente cartello della droga messicano di Sinaloa sono stati arrestati il 25 luglio in Texas, nel sud degli Stati Uniti, ha annunciato il dipartimento della giustizia degli Stati Uniti.

In seguito a un’audace operazione sotto copertura, i due leader sono stati arrestati quando il loro aereo privato è atterrato in Texas, non lontano dal confine messicano, secondo alcuni mezzi d’informazione statunitensi, che citano fonti di polizia.

Joaquín Guzmán López, figlio del noto narcotrafficante “El Chapo”, aveva convinto Ismael Zambada García, conosciuto come “El Mayo”, cofondatore del cartello di Sinaloa, a salire su un aereo che in teoria era diretto verso il sud del Messico, ma che è atterrato a El Paso, in Texas, secondo l’emittente statunitense Fox News.

Il figlio del Chapo avrebbe attirato El Mayo sull’aereo “con un pretesto”, secondo alti funzionari statunitensi citati dal New York Times.

Guzmán si è consegnato alla polizia ed El Mayo è stato arrestato, ha aggiunto un giornalista di Fox News sul social network X.