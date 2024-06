La sua principale avversaria, l’ex senatrice di centrodestra Xóchitl Gálvez, ha ottenuto il 26-28 per cento dei voti, mentre il centrista Jorge Álvarez ha ottenuto circa il 10 per cento.

Sheinbaum, 61 anni, ex governatrice di Città del Messico, ha ottenuto una vittoria schiacciante con il 58-60 per cento dei voti, secondo i risultati parziali annunciati dall’Istituto nazionale elettorale (Ine).

“Non vi deluderò”, ha affermato dopo la vittoria Sheinbaum, che ha beneficiato della popolarità del presidente uscente Andrés Manuel López Obrador.

Sheinbaum, che s’insedierà il 1 ottobre per un mandato di sei anni, ha dichiarato di non aver votato per se stessa alle presidenziali, ma per Ifigenia Martínez, 93 anni, una pioniera della sinistra messicana.

Diventerà la prima donna presidente nella storia di un paese che nel 2023 ha registrato una media di dieci femminicidi al giorno, secondo i dati delle Nazioni Unite.

Secondo la stessa fonte, il 70 per cento delle donne messicane di età superiore ai quindici anni ha subìto atti di violenza almeno una volta nella vita.