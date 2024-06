“Alcuni dei terroristi di Hamas e della Jihad islamica che hanno partecipato all’attacco del 7 ottobre in territorio israeliano conducevano le operazioni da questa base”, ha aggiunto.

“I nostri aerei da caccia hanno colpito una base di Hamas all’interno di una scuola dell’Unrwa nella regione di Nuseirat”, ha affermato l’esercito in un comunicato, aggiungendo che “molti terroristi sono stati uccisi”.

Il 6 giugno l’esercito israeliano ha rivendicato un attacco aereo contro una scuola dell’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (Unrwa) nella Striscia di Gaza, che ha causato la morte di almeno trentasette persone.

Cosa succede in Medio Oriente. A cura di Francesca Gnetti. Ogni mercoledì.

Secondo Medici senza frontiere (Msf), prima dell’attacco in ospedale erano già arrivati “almeno settanta morti e più di trecento feriti, in maggioranza donne e bambini, in seguito a una serie di bombardamenti israeliani nel centro della Striscia di Gaza”.

“Stamattina in ospedale l’odore del sangue è insostenibile”, ha dichiarato sul social network X Karin Huster, coordinatrice di Msf nella Striscia di Gaza. “Ci sono persone stese ovunque, sul pavimento e in cortile. Continuano ad arrivare corpi in sacchi di plastica”.

A gennaio l’Unrwa, che coordina la distribuzione degli aiuti umanitari a Gaza, si era trovata al centro di una tempesta diplomatica quando Israele aveva accusato una decina dei suoi tredicimila dipendenti di essere coinvolti nell’attacco di Hamas del 7 ottobre.