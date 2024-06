Il 12 giugno il senato argentino ha approvato un controverso pacchetto di riforme voluto dal presidente Javier Milei al termine di una giornata caratterizzata da manifestazioni di protesta che hanno causato alcuni feriti.

“Dico sì alle riforme in nome degli argentini che soffrono e che non vogliono vedere i loro figli lasciare il paese”, ha affermato la vicepresidente Victoria Villarruel, il cui voto è stato decisivo per l’approvazione.

Il testo, ancora in discussione per gli ultimi dettagli, dovrebbe essere approvato definitivamente dal senato la mattina del 13 giugno per poi essere trasmesso alla camera dei deputati.