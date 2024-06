I mezzi d’informazione israeliani avevano riferito in precedenza che Netanyahu ha annunciato lo scioglimento del gabinetto di guerra durante una riunione del gabinetto di sicurezza il 16 giugno.

Un portavoce dell’ufficio del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha confermato il 17 giugno lo scioglimento del gabinetto di guerra, costituito dopo l’attacco di Hamas in territorio israeliano del 7 ottobre. La decisione è stata presa dopo le dimissioni del centrista Benny Gantz.

David Mencer, portavoce dell’ufficio del premier, ha confermato lo scioglimento del gabinetto di guerra durante una conferenza stampa, affermando che “d’ora in poi sarà il gabinetto di sicurezza a prendere decisioni su questioni relative alla guerra”.

“La creazione di un gabinetto di guerra era la condizione posta da Gantz per entrare in un governo di unità nazionale”, ha aggiunto Mercer. “Con la sua uscita dall’esecutivo, il gabinetto di guerra non ha più ragion d’essere e le sue funzioni saranno assunte dal gabinetto di sicurezza”.

Quest’ultimo comprende nove ministri oltre a Netanyahu.