“L’incendio non è d’origine dolosa e in base ai primi accertamenti il numero delle vittime è contenuto”, ha dichiarato il 19 giugno all’Afp Abderaman Koulamallah, ministro degli esteri e portavoce del governo.

Cosa succede in Africa. A cura di Francesca Sibani. Ogni giovedì.

Cosa succede in Africa. A cura di Francesca Sibani. Ogni giovedì.

Cosa succede in Africa. A cura di Francesca Sibani. Ogni giovedì.

Cosa succede in Africa. A cura di Francesca Sibani. Ogni giovedì.

Per due ore, nel cuore della notte, le esplosioni hanno illuminato il cielo sopra il distretto di Goudji, alla periferia nord della capitale, facendo tremare gli edifici fino a sei o sette chilometri di distanza, hanno riferito alcuni giornalisti dell’Afp.

Déby, un generale di 40 anni, è stato eletto presidente il 6 maggio con il 61 per cento dei voti in un’elezione boicottata e contestata dall’opposizione.

Aveva assunto il potere nell’aprile 2021 alla morte del padre, Idriss Déby Itno, ucciso dai ribelli nel corso di una visita al fronte, dopo aver governato il paese con il pugno di ferro per trent’anni.

A quel punto quindici generali fedeli all’ex capo dello stato avevano proclamato il figlio presidente di un’autorità di transizione che avrebbe dovuto restare in carica per diciotto mesi. La comunità internazionale non si era opposta, anche perché il Ciad è considerato un pilastro della lotta contro i gruppi jihadisti attivi nella regione del Sahel.

Ma la giunta aveva poi prorogato la transizione di altri due anni e, secondo alcune ong, i militari avevano ucciso più di trecento persone che partecipavano a manifestazioni di protesta.