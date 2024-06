Nel 2023 questi sette paesi hanno registrato un deficit superiore al 3 per cento, il limite previsto dal patto di stabilità, e dovranno adottare misure correttive per rispettare le regole di bilancio dell’Unione europea ed evitare sanzioni finanziarie.

In realtà queste sanzioni, politicamente esplosive, non sono mai state applicate.

In teoria il patto di stabilità prevede sanzioni finanziarie fino allo 0,1 per cento del pil annuo per i paesi che non attuano le correzioni concordate con la Commissione, una cifra che nel caso della Francia è di quasi 2,5 miliardi di euro.

“L’avvio delle procedure non significa un ritorno all’austerità, che sarebbe un terribile errore”, ha affermato Paolo Gentiloni, commissario europeo per gli affari economici e monetari, invitando però gli stati membri alla “cautela fiscale” di fronte ai rischi geopolitici.

La Francia, il cui ultimo avanzo di bilancio risale al 1974, è stata sottoposta alla procedura per deficit eccessivo per la maggior parte degli anni trascorsi dall’introduzione dell’euro. Tuttavia, era uscita dalla procedura nel 2017.

Ridurre il deficit sarà comunque difficile in un contesto di crescita debole e tensioni geopolitiche. Le finanze pubbliche sono sottoposte a uno sforzo estremo per sostenere l’Ucraina e investire nella transizione energetica, necessaria per contrastare la crisi climatica.

Le regole europee impongono ai paesi con deficit eccessivo di ridurre il disavanzo di almeno 0,5 punti percentuali all’anno.

Nel 2023 i deficit più alti sono stati registrati in Italia (7,4 per cento), Ungheria (6,7 per cento), Romania (6,6 per cento), Francia (5,5 per cento) e Polonia (5,1 per cento).