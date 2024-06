Il presidente russo Vladimir Putin è arrivato in Corea del Nord il 19 giugno per rafforzare i legami di difesa tra i due paesi dotati di un arsenale nucleare, sullo sfondo dell’operazione militare della Russia in Ucraina.

Secondo un documento pubblicato dal Cremlino, la Russia sta valutando la possibilità di firmare un trattato di partnership strategica con la Corea del Nord. Mosca e Pyongyang sono alleate dalla fine della guerra di Corea (1950-1953), ma si sono avvicinate sempre di più da quando è cominciata l’aggressione della Russia all’Ucraina nel 2022.

Nella notte, poco dopo l’atterraggio dell’aereo presidenziale all’aeroporto di Pyongyang, il leader nordcoreano Kim Jong un è apparso alla televisione russa per salutare Vladimir Putin su un tappeto rosso. Putin ha poi lasciato l’aeroporto in un convoglio, passando per strade decorate con bandiere russe.

Prima del suo viaggio, Putin ha accolto con favore il “fermo sostegno” della Corea del Nord all’operazione militare della Russia in Ucraina.”La Russia ha sostenuto (la Corea del Nord) e il suo eroico popolo nella lotta per difendere il diritto di scegliere la strada dell’indipendenza, dell’originalità e dello sviluppo da soli nel confronto con il nemico astuto, pericoloso e aggressivo (…) e li sosterrà incrollabilmente in futuro”, ha scritto Putin in un commento, pubblicato dal quotidiano ufficiale nordcoreano Rodong Sinmun e dall’agenzia di stampa Kcna.

Gli americani e gli europei sono preoccupati da mesi per l’accelerazione del riavvicinamento tra Mosca e Pyongyang e accusano i nordcoreani di consegnare alla Russia munizioni per l’aggressione all’Ucraina in cambio di assistenza tecnologica, diplomatica e alimentare.