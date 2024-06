Il 20 giugno Vladimir Putin ha cominciato una visita di stato in Vietnam, a cui la Russia fornisce armi da decenni, il giorno dopo aver firmato un accordo di difesa con la Corea del Nord che sta suscitando preoccupazione in occidente.

In un articolo pubblicato sul giornale del Partito comunista vietnamita, il presidente russo ha ringraziato Hanoi per il suo “approccio equilibrato” alla guerra in Ucraina.

Intorno a mezzogiorno il capo del Cremlino ha incontrato il suo collega vietnamita To Lam nel palazzo presidenziale della capitale Hanoi, accolto da colpi di cannone e soldati sull’attenti, hanno riferito i giornalisti dell’Afp.