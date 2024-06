Il 20 giugno migliaia di giovani keniani hanno partecipato alle manifestazioni in molte città del paese contro un progetto di legge di bilancio, attualmente in discussione in parlamento, che prevede l’introduzione di nuove tasse.

Due giorni dopo una prima manifestazione nella capitale Nairobi, la mobilitazione si è diffusa spontaneamente in tutto il paese, alimentata dai social network, assumendo il nome Occupy parliament.

I manifestanti si oppongono in particolare ai piani del governo d’introdurre un’imposta sul valore aggiunto (iva) del 16 per cento sul pane e una tassa annuale del 2,5 per cento sui veicoli privati per finanziare il bilancio 2024-2025.