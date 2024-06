Nella notte tra il 23 e il 24 giugno sono riprese le violenze in Nuova Caledonia, arcipelago francese nell’oceano Pacifico, dopo che alcuni indipendentisti sono stati incriminati e trasferiti in Francia. Il movimento indipendentista ha chiesto il loro immediato rilascio e ritorno nella capitale Numea.

“Si sono verificati disordini su tutta l’isola di Grande Terre, la più grande dell’arcipelago, e sulle quelle di Maré e dei Pini”, ha affermato in un comunicato l’alto commissariato, che rappresenta il governo francese.

A Dumbéa, a nord di Numea, gli indipendentisti hanno incendiato i locali della polizia municipale e un garage, ha aggiunto.

Un uomo di 23 anni è morto in circostanze poco chiare ed è stato confermato il decesso di un automobilista coinvolto in un incidente mentre faceva inversione per evitare un blocco stradale degli indipendentisti.