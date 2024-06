Il 27 giugno il governo taiwanese ha invitato la popolazione a evitare i “viaggi non necessari in Cina” dopo che la settimana scorsa Pechino ha emanato direttive che prevedono la pena di morte per i “sostenitori irriducibili” dell’indipendenza dell’isola.

Il Consiglio degli affari continentali (Mac), l’organismo taiwanese che si occupa delle relazioni con la Cina continentale e le due regioni amministrative speciali (Hong Kong e Macao), ha alzato il livello d’allerta ad arancione, il secondo più alto.