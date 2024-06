Il 26 giugno l’ex presidente dell’Honduras Juan Orlando Hernández è stato condannato a 45 anni di prigione da un tribunale di New York per traffico internazionale di droga.

Cosa succede in America Latina. A cura di Camilla Desideri. Ogni due settimane, il venerdì.

Cosa succede in America Latina. A cura di Camilla Desideri. Ogni due settimane, il venerdì.

Cosa succede in America Latina. A cura di Camilla Desideri. Ogni due settimane, il venerdì.

Cosa succede in America Latina. A cura di Camilla Desideri. Ogni due settimane, il venerdì.

“Hernández ha abusato del suo potere per sostenere una delle più grandi operazioni di traffico di droga del mondo, facendone pagare le conseguenze ai cittadini dell’Honduras e degli Stati Uniti”, ha affermato in un comunicato Merrick Garland, il procuratore generale degli Stati Uniti.

L’ex presidente honduregno si era proclamato innocente. “Sono stato accusato ingiustamente”, ha dichiarato in aula il 26 giugno, indossando la divisa da carcerato. È arrivato in aula sorreggendosi con un bastone dopo essersi infortunato in prigione giocando a calcio.

Il suo avvocato ha annunciato ricorso.