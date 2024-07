L’estrema destra, guidata da Jordan Bardella, è molto avanti nel primo turno delle elezioni legislative francesi e potrebbe andare al potere per la prima volta nella storia della quinta repubblica, secondo i primi exit poll.

Con il 34,2-34,5 per vento dei voti, il Rassemblement national (Rn) e i suoi alleati sono in vantaggio. La coalizione di sinistra Nouveau front populaire (Nfp) ha ottenuto il 28,5-29,1 per cento. Il campo di Emmanuel Macron si è fermato al 20,5-21,5 per cento. I Républicains (destra), che non hanno stretto un’alleanza con il Rn, sono al 10 per cento. Il voto è stato caratterizzato da un forte aumento dell’affluenza.

Le prime proiezioni in termini di seggi per la futura Assemblea nazionale, da prendere con molta cautela, danno al Rn e ai suoi alleati una forte maggioranza relativa o addirittura una maggioranza assoluta, al termine del secondo turno che si svolgerà domenica prossima.

Dopo lo scioglimento a sorpresa dell’Assemblea nazionale, annunciato dal presidente francese la sera della sconfitta dei suoi candidati alle elezioni europee del 9 giugno, il panorama politico è destinato a essere profondamente modificato.

Domenica si svolgeranno 577 confronti elettorali per scegliere altrettanti deputati, e la riconfigurazione del panorama politico dipenderà dalle dinamiche tra oggi e il secondo turno e da eventuali ritiri e indicazioni di voto in ogni circoscrizione. Soprattutto perché il secondo turno potrebbe essere caratterizzato da un numero record di confronti triangolari.

Alla fine di questa giornata, che ha visto un grande afflusso di persone ai seggi, l’affluenza dovrebbe essere almeno del 65 per cento. Si tratta di una percentuale superiore al 47,51 per cento registrato nel 2022.