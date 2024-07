Il candidato islamista Hamadi Ould Sidi el Mokhtar è arrivato terzo con il 12,78 per cento dei voti.

Nel primo turno delle elezioni presidenziali, che si è svolto il 29 giugno, Ghazouani ha preceduto l’attivista per l’abolizione della schiavitù Biram Dah Abeid, che ha ottenuto il 22,10 per cento dei voti.

Il presidente uscente Mohamed Ould Ghazouani è stato rieletto presidente della Mauritania con il 56,12 per cento dei voti, ha annunciato il 1 luglio la commissione elettorale.

Cosa succede in Africa. A cura di Francesca Sibani. Ogni giovedì.

In serata il ministero dell’interno ha avvertito che “i comportamenti che turbano la pace e la tranquillità dei cittadini saranno severamente puniti”.

Nel tardo pomeriggio del 30 giugno, quando erano già noti i risultati parziali, alcuni suoi sostenitori hanno bruciato cassonetti e pneumatici nella capitale Nouakchott, bloccando il traffico in alcuni quartieri.

“Scenderemo in piazza contro i brogli”, ha affermato Abeid.

In Mauritania dal 2011 non si verificano attentati jihadisti, che sono invece molto frequenti nel vicino Mali e più in generale nella regione del Sahel.

Il paese ha registrato una serie di colpi di stato tra il 1978 e il 2008. Da allora il paese si è però stabilizzato, e nel 2019 c’è stata la prima transizione pacifica tra due presidenti eletti.