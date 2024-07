Secondo Llarena, la legge di amnistia può essere applicata al reato di disubbidienza, ma non a quello di appropriazione indebita. Il reato di terrorismo non è stato invece esaminato.

Incriminato per appropriazione indebita, disubbidienza e terrorismo, Puigdemont era fuggito in Belgio per evitare l’arresto, mentre altri leader separatisti erano stati imprigionati.

Il 30 maggio il parlamento aveva approvato in via definitiva una legge di amnistia per gli indipendentisti catalani, una misura controversa fortemente voluta dal governo di sinistra guidato da Pedro Sánchez. Il testo era stato messo a punto insieme a due partiti catalani il cui sostegno è fondamentale per il governo.

L’opposizione di destra e di estrema destra contesta però da mesi la legge, accusando Sánchez di essere disposto a tutto per restare al potere.

Secondo Sánchez, l’amnistia metterà invece fine all’instabilità causata dal tentativo di secessione della Catalogna nel 2017.

“In politica come nella vita, il perdono è più forte del rancore”, aveva dichiarato il 30 maggio sul social network X.