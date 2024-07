L’African national congress (Anc), il partito al potere dalla fine dell’apartheid, ha ottenuto venti ministeri su trentadue – tra cui finanze, energia, esteri, polizia e giustizia – dopo aver perso per la prima volta la maggioranza assoluta in parlamento nelle elezioni legislative del 29 maggio.

L’opposizione sudafricana ha ottenuto dodici ministeri in un inedito governo di coalizione presentato la sera del 30 giugno dal presidente Cyril Ramaphosa.

Cosa succede in Africa. A cura di Francesca Sibani. Ogni giovedì.

Fanno parte del governo anche cinque partiti minori, tra cui la formazione nazionalista zulu Inkhata freedom party (Ifp), quella identitaria bianca Freedom front plus e la xenofoba Patriotic alliance.

Annunciando “un nuovo capitolo per il Sudafrica”, la Da si è impegnata ad attuare una politica di “tolleranza zero nei confronti della corruzione”.

“Questo governo di unità nazionale non ha precedenti nella storia della nostra democrazia”, ha affermato Ramaphosa, 71 anni, che il 19 giugno si è insediato per un secondo mandato quinquennale come presidente.

“Le priorità saranno far ripartire l’economia e creare una società più equa, affrontando la povertà, le disuguaglianze e la disoccupazione”, ha aggiunto.