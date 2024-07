L’aumento degli incendi, una pessima notizia per il presidente di sinistra Luiz Inácio Lula da Silva, arriva in un momento in cui la deforestazione è invece in calo in Amazzonia.

Secondo i dati dell’Inpe, tra il 1 gennaio e il 21 giugno 1.525 chilometri quadrati di foresta sono andati perduti a causa della deforestazione, contro i 2.649 chilometri quadrati del primo semestre del 2023, con una riduzione di circa il 40 per cento. Già nel 2023 la deforestazione era stata dimezzata rispetto al 2022.

Lula si è impegnato a mettere fine entro il 2030 alla deforestazione in Amazzonia, che era aumentata sotto il suo predecessore di estrema destra Jair Bolsonaro (2019-2022).

Secondo Romulo Batista, portavoce della sezione brasiliana di Greenpeace, “l’aumento degli incendi dipende dalla grave siccità che ha colpito l’Amazzonia nel 2023, a sua volta legata alla crisi climatica”.

“Purtroppo la maggior parte dei biomi naturali del Brasile (aree geografiche caratterizzate da ecosistemi e condizioni climatiche simili) sono sotto stress a causa della mancanza di precipitazioni”, ha dichiarato all’Afp.