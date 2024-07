Il 2 luglio la giustizia cambogiana ha condannato dieci attivisti per l’ambiente a pene tra i sei e gli otto anni di prigione, in quello che le organizzazioni per i diritti umani hanno definito “un tentativo d’imbavagliare l’opposizione”.

La pena più pesante è stata comminata a tre imputati, accusati anche di lesa maestà, ha dichiarato all’Afp Am Sam Ath, della Lega cambogiana per la difesa dei diritti umani (Licadho). Tra loro c’è anche lo spagnolo Alejandro Gonzalez-Davidson, cofondatore dell’ong Mother nature Cambodia, espulso dal paese nel 2015.

“Siamo molto delusi”, ha affermato Am Sam Ath, “per il tribunale i giovani attivisti che si battono per la tutela dell’ambiente e dei princìpi democratici sono nemici dello stato”.