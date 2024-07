La corte suprema degli Stati Uniti, a maggioranza conservatrice, ha esteso il 1 luglio l’immunità penale dei presidenti statunitensi, una decisione che favorisce Donald Trump e che Joe Biden ha definito un “pericoloso precedente”.

Decidendo il 28 febbraio di occuparsi della questione e fissando l’inizio delle udienze per quasi tre mesi dopo, il più alto tribunale degli Stati Uniti aveva già ritardato il processo federale dell’ex presidente repubblicano per aver cercato di rovesciare l’esito delle presidenziali del 2020.

Con una maggioranza di sei voti a tre – giudici conservatori da una parte e progressisti dall’altra – la corte suprema ha stabilito che “il presidente non gode di alcuna immunità per i suoi atti non ufficiali”, ma che “ha diritto almeno a una presunzione d’immunità per i suoi atti ufficiali”. Esprimendosi a nome della maggioranza, il presidente della corte John Roberts ha motivato la decisione con “il principio della separazione dei poteri”.

La corte ha aggiunto che spetta ai tribunali stabilire quali atti presidenziali sono potenzialmente immuni dall’azione penale.