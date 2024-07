Chi governerà nella nuova assemblea nazionale francese? Dopo la sorpresa dei risultati delle elezioni parlamentari anticipate, che hanno ridimensionato il successo al primo turno del 30 giugno del Rassemblement national (Rn), la Francia è alla ricerca di una nuova maggioranza parlamentare. Sarà un rompicapo per il Nuovo fronte popolare, cioè l’unione delle sinistre ancora fragile nonostante il primo posto, e il partito del presidente Emmanuel Macron in calo di consensi.

Gli elettori si sono pronunciati, ma le incertezze restano molte. Né il Nuovo fronte popolare (circa 190 seggi), né lo schieramento centrista che fa capo al presidente (circa 160 seggi), né il Rassemblement national (Rn) e i suoi alleati (più di 140 seggi) possono, da soli, raggiungere i 289 deputati necessari per avere una maggioranza assoluta.

A sole tre settimane dalle Olimpiadi di Parigi, il primo ministro uscente Gabriel Attal dovrebbe rassegnare le sue dimissioni al presidente della repubblica Emmanuel Macron questa mattina, anche se ha dichiarato di essere pronto a restare al suo posto “finché il dovere lo richiederà” soprattutto a causa dell’organizzazione delle Olimpiadi.

C’è molta attesa anche su quello che dirà il presidente della repubblica, perché sarà lui a nominare il primo ministro.

Questo processo potrebbe richiedere molto tempo, in attesa di un ipotetico accordo tra le diverse forze politiche su un candidato premier e su un programma condiviso. A meno che il presidente non decida di formare un governo tecnico sul modello italiano o che, nel breve periodo, si affidi alla sua squadra di governo uscente per continuare a occuparsi degli affari correnti.

Lo schieramento presidenziale presenterà “le sue precondizioni per qualsiasi discussione” che punti a formare una maggioranza, ha avvertito il capo del partito Renaissance Stéphane Séjourné, mentre l’Eliseo ha giocato d’anticipo, affermando che il capo di stato “aspetterà che la nuova assemblea nazionale sia strutturata prima di prendere decisioni”.