Il 10 luglio la giustizia colombiana ha annullato un accordo sui crediti di carbonio tra due aziende e sei comunità amazzoniche del sudest della Colombia a causa di “manovre fraudolente” nei negoziati.

La corte costituzionale ha accolto il ricorso presentato da sei comunità indigene della foresta tropicale Pirá Paraná, nel dipartimento di Vaupés, contro l’azienda statunitense Ruby Canyon Environmental e quella colombiana Masbosques.

Le comunità indigene accusavano le due aziende di aver negoziato la vendita di crediti di carbonio per il loro territorio con persone che non avevano l’autorità per farlo.