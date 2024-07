I vigili del fuoco hanno riferito che l’allarme è stato lanciato alle 12 e che “63 pompieri si trovano sul posto”.

Secondo la prefettura del dipartimento della Senna Marittima, contattata dall’Afp, “l’incendio è divampato in cima alla guglia, che non è in legno ma in metallo, ed è attualmente sottoposta a lavori di restauro”. Non è ancora chiaro se le fiamme hanno raggiunto anche strutture in legno della cattedrale.

“La cattedrale è stata evacuata ed è stato creato un perimetro di sicurezza”, ha aggiunto la prefettura.