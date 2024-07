Il presidente statunitense Joe Biden si è mostrato combattivo l’11 luglio nel corso di una lunga conferenza stampa a Washington, che è stata però oscurata da alcuni spettacolari lapsus. La sua candidatura per un secondo mandato rimane quindi in bilico.

Il presidente ha ripetuto più volte di voler “portare a termine il lavoro” e ha assicurato che, in caso di rielezione, sarà perfettamente in grado di tenere testa al presidente cinese Xi Jinping e a quello russo Vladimir Putin, anche fra tre anni.

Complessivamente la sua prestazione è stata di ben altro livello rispetto a quella del disastroso dibattito in tv con Donald Trump del 27 giugno, in cui era apparso stanco e confuso.

La buona prestazione di Biden è stata però oscurata da uno spettacolare lapsus.

In risposta alla prima domanda della conferenza stampa, ha infatti dichiarato: “Non avrei scelto Trump come vicepresidente se non avesse le carte in regola per essere presidente”.

Ovviamente si riferiva alla vicepresidente Kamala Harris.

“Ottimo lavoro, Joe”, ha ironizzato Trump sul suo social network Truth Social.

Poco prima della conferenza stampa, nel corso del vertice della Nato a Washington, Biden aveva annunciato “il presidente Putin” mentre accoglieva sul palco il capo dello stato ucraino Volodymyr Zelenskyj.

“E ora voglio dare la parola al presidente dell’Ucraina, che ha mostrato grande coraggio e determinazione. Signore e signori, il presidente Putin”, aveva detto Biden, correggendosi subito dopo.

“È che sono concentrato a battere Putin”, si era giustificato.