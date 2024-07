I giornali hanno pubblicato resoconti sugli sforzi affannati della Casa Bianca per convincere i dirigenti democratici più critici a non voltare pubblicamente le spalle al presidente. Secondo una notizia riportata dal New York Times il 3 luglio, “Biden avrebbe detto a un alleato che potrebbe decidere di farsi da parte se nei prossimi giorni non riuscirà a convincere l’opinione pubblica di essere all’altezza della campagna elettorale”. La notizia è stata smentita con sdegno della Casa Bianca, e poche ore dopo c’è stata una riunione d’emergenza tra il presidente e alcuni governatori democratici, che hanno confermato il loro sostegno alla campagna elettorale di Biden. Intanto però un gruppo di senatori democratici organizza un fronte compatto per cercare un’alternativa. Importanti donatori dicono che non finanzieranno il partito finché Biden non si ritirerà. E cresce il nervosismo tra i democratici in corsa per un seggio al congresso alle elezioni di novembre, che temono di essere trascinati a fondo dall’impopolarità del presidente. Gli argini insomma stanno saltando e presto la piena potrebbe diventare incontrollabile.

Nei giorni dopo il primo dibattito tv, disastroso per Joe Biden, i democratici statunitensi sono passati velocemente dal panico al caos. A inizio settimana, quando si è capito che la strategia del presidente e dei suoi collaboratori consisteva sostanzialmente nel minimizzare le conseguenze del dibattito, alcuni dirigenti del Partito democratico, tra cui l’ex presidente della camera Nancy Pelosi, hanno espresso per la prima volta in pubblico le loro preoccupazioni sulla campagna elettorale.

È improbabile che delle buone apparizioni di Biden in quei contesti possano far cambiare la percezione dell’opinione pubblica su di lui (la maggior parte degli elettori, circa la metà di quelli democratici, voleva che si facesse da parte già prima del dibattito, nonostante i tanti successi legislativi raggiunti dalla sua amministrazione e nonostante l’ottima situazione dell’economia); l’obiettivo sembra essere piuttosto dimostrare al resto del partito di poter andare avanti, voltare pagina e rilanciare la campagna elettorale con una strategia più aggressiva, che comporti una maggiore presenza pubblica di Biden. Con rischi evidenti: è plausibile che il presidente possa riuscire a mostrare versioni di se stesso migliori di quella vista nel dibattito tv (il 6 luglio ha tenuto un comizio in Wisconsin e ha dato un’intervista all’Abc, che non sono andati male me nemmeno bene); ma le gaffes, le esitazioni o i vuoti di memoria sarebbero sempre dietro l’angolo; sui giornali, in tv e sui social non si parlerebbe d’altro, e nel frattempo i democratici avrebbero perso tempo prezioso per cercare un’alternativa.

In questo contesto caotico, mentre i sondaggi condotti dopo il dibattito mostrano un ulteriore allargamento del vantaggio di Donald Trump, i giornali immaginano scenari di tutti i tipi. Eccone alcuni, dal più sobrio ai più estremi.

Il primo è quello in cui Biden rifiuta di farsi da parte e nel partito resta maggioritaria la posizione di chi pensa che si rischi di più con un avvicendamento in corsa che continuando con lui. Una posizione espressa da Charles M. Blow sul New York Times e riassumibile così: la scelta più logica in caso di rinuncia del presidente sarebbe Kamala Harris, che secondo i sondaggi è appena meno impopolare del suo capo; se venisse scavalcata nascerebbe una forte protesta tra i sostenitori democratici, in particolare tra le donne non bianche, un blocco elettorale senza il quale i democratici non potrebbero ambire a restare alla Casa Bianca. A questo si aggiunge che neanche gli altri potenziali candidati, governatori con poca visibilità fuori dal loro stato, danno molte garanzie.

Il secondo scenario è quello in cui Biden, parlando onestamente al popolo americano, rivendica i tanti risultati ottenuti in questi anni ma ammette di non essere in grado di portare avanti la campagna elettorale, e annuncia di voler passare il testimone a Kamala Harris. È vero che la vicepresidente è impopolare e che in questi anni ha faticato nel suo ruolo (anche a causa dei suoi limiti politici), ma una campagna elettorale ben organizzata le permetterebbe di farsi conoscere meglio e di recuperare consensi. La sua energia potrebbe risvegliare un elettorato stanco e scontento. Harris, una ex procuratrice, è a suo agio nei dibattiti e potrebbe tenere testa a Trump nel confronto televisivo di settembre. Inoltre, in quanto vicepresidente potrebbe usare i fondi raccolti fin qui dal comitato elettorale democratico.