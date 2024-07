Appena due minuti dopo l’inizio della sparatoria, è stato scortato fuori dal palco, con il cappello in mano, prima di salire su un veicolo nero.

Con indosso una camicia bianca e un blazer scuro e un berretto rosso con la sigla “Maga” in testa, Donald Trump stava denunciando l’immigrazione illegale quando alle 18.12 ora locale si sono sentiti degli spari.

L’ex presidente, che ha 78 anni, stava tenendo lì il suo ultimo comizio prima della convention repubblicana, che comincerà lunedì a Milwaukee (Wisconsin) e al termine della quale dovrebbe essere nominato ufficialmente candidato del Partito repubblicano per le elezioni presidenziali di novembre.

L’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump è stato colpito da un proiettile all’orecchio sabato durante un comizio a Butler, in Pennsylvania (nel nordest del paese).

Donald Trump ha dato un primo resoconto della sparatoria alle 20.42 dal suo social network Truth.

“Sono stato colpito da un proiettile che ha trapassato la parte superiore del mio orecchio destro”, ha scritto.

“Ho capito subito che qualcosa non andava perché ho sentito un fischio, degli spari e ho sentito subito il proiettile lacerare la pelle”, ha scritto.

Poche ore dopo, è stato visto scendere dall’aereo senza bisogno di aiuto.

Il team della sua campagna elettorale ha confermato sabato sera che l’ex presidente intende partecipare alla convention repubblicana.

La Casa Bianca ha dichiarato che Joe Biden, che dovrebbe affrontare Donald Trump alle elezioni di novembre, è stato informato dell’incidente alle 18.50.

“Non c’è posto per questo tipo di violenza in America”, ha detto il presidente a Rehoboth Beach, Delaware, dove si trovava per il fine settimana.

Poco prima delle 22.30, i suoi collaboratori hanno dichiarato che Biden ha parlato con Donald Trump e sta tornando alla Casa Bianca.

Secondo i mezzi d’informazione statunitensi, il presunto attentatore, che è stato ucciso, è stato identificato dall’Fbi come Thomas Matthew Crooks, un ventenne di Bethel Park, in Pennsylvania.

Secondo la polizia, una persona che assisteva al comizio è stato uccisa e altre due sono rimaste gravemente ferite.