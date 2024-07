Un violento incendio, probabilmente di origine “dolosa”, ha ucciso sette persone, tra cui tre bambini e un adolescente, in un condominio di un quartiere popolare di Nizza, in Francia, il 17 luglio.

L’incendio è scoppiato al settimo e ultimo piano di un edificio nel popolare quartiere di Moulins, nella parte occidentale della città. Il bilancio è stato drammatico, nonostante le notevoli risorse impiegate.

“Purtroppo sette persone sono morte nell’incendio”, hanno dichiarato i vigili del fuoco, chiamati alle 2.28 del mattino, come ha dichiarato il procuratore di Nizza Damien Martinelli, e arrivati sul posto appena dieci minuti dopo.

“Il rapido intervento dei vigili del fuoco ha senza dubbio evitato molte altre vittime. La polizia farà luce sulle circostanze di questa spaventosa tragedia”, ha assicurato il ministro dell’interno francese Gérald Darmanin su X (ex Twitter).

Una persona è stata portata in ospedale in gravi condizioni e altre due in una situazione meno critica. Quando sono arrivati sul posto, i servizi di emergenza si sono trovati di fronte a un “violento incendio in un appartamento” al settimo piano dell’edificio e hanno effettuato “tre salvataggi con la scala aerea” e “33 salvataggi” di persone.

Un totale di 25 autopompe e 72 vigili del fuoco sono stati impegnati nell’emergenza. Secondo Hugues Moutouh, prefetto del dipartimento delle Alpi marittime, l’appartamento era occupato da “una famiglia di origine comoriana”. Al momento dell’incendio “dieci persone (erano) all’interno”, ha aggiunto.