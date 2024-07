Durante il discorso di accettazione della candidatura del Partito repubblicano alle elezioni presidenziali negli Stati Uniti, l’ex presidente Donald Trump ha sfoggiato una benda bianca sull’orecchio destro, come a sottolineare la sua sorprendente capacità di trasformare le avversità in successi.

Secondo molti partecipanti alla convention repubblicana di Milwaukee, nel Wisconsin, l’ex presidente, 78 anni, è sopravvissuto a un attentato avvenuto cinque giorni fa, durante un comizio in Pennsylvania, grazie all’intervento divino.

E la folla riunita per ascoltare il primo discorso del candidato repubblicano dopo l’attentato non ha mancato di applaudire quando Trump ha spiegato il motivo per cui era davanti a loro: “Avevo dio dalla mia parte”. In tutti i quattro giorni del raduno repubblicano a Milwaukee, politica e linguaggio religioso si sono intrecciati.

Il leader evangelico Franklin Graham, una delle personalità invitate a riscaldare la sala prima del discorso di Donald Trump, ha incorporato nella sua preghiera lo slogan che caratterizza la campagna del conservatore: “Make America great again”.

Donald Trump, dal canto suo, in certi passaggi è sembrato un nonno benevolo: “Insieme, lanceremo una nuova era di sicurezza, prosperità e libertà per i cittadini di tutte le razze, colori e religioni”, ha promesso. “La discordia e la divisione nella nostra società devono finire”.