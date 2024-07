Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu è partito il 22 luglio per Washington, dove dovrebbe tenere un discorso al Congresso, mentre l’esercito si sta preparando per le operazioni militari in una zona del sud di Israele, che è stata raggiunta da nuovi ordini di evacuazione.

Al momento di lasciare Israele, Netanyahu ha dichiarato che questa visita è “molto importante” in un momento di “grande incertezza politica”, dopo la decisione del presidente degli Stati Uniti Joe Biden di ritirarsi dalla corsa per le presidenziali di novembre.

Prima di tenere un discorso al congresso il 24 luglio, Netanyahu incontrerà Joe Biden. “L’atmosfera non è mai stata così tesa (…) in particolare tra la Casa bianca e il primo ministro israeliano”, ha commentato Steven Cook, esperto di Medio Oriente nel centro studi statunitense Council on foreign relations.