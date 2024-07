La banca centrale dell’Etiopia (Nbe) ha annunciato il 29 luglio un’importante riforma del suo regime di cambio, autorizzando le banche commerciali a fissare liberamente il tasso di cambio della valuta nazionale, il birr, ed eliminando le restrizioni all’accesso alle valute estere.

Finora l’Nbe fissava ogni giorno il tasso di cambio del birr, una valuta non convertibile e non esportabile. Prima della riforma il valore del birr sul mercato nero – molto dinamico in Etiopia a causa delle restrizioni all’accesso alle valute estere – era inferiore di più del 50 per cento rispetto al tasso fissato dalla banca centrale.

Il 29 luglio la Commercial bank of Ethiopia (Cbe), la principale banca commerciale etiope, di proprietà dello stato, aveva già abbassato il valore del birr del 30 per cento rispetto alle principali valute estere.