Migliaia di manifestanti sono scesi in piazza nella capitale Caracas per chiedere a Maduro di farsi da parte. Secondo alcuni giornalisti dell’Afp, sono stati bruciati alcuni manifesti con l’immagine del presidente.

Il 29 luglio Maduro è stato ufficialmente proclamato presidente dal Consiglio nazionale elettorale (Cne).

Riferendosi alle reazioni dell’opposizione e di una parte della comunità internazionale, Maduro ha denunciato “un tentativo di colpo di stato fascista”.

La sera del 29 luglio la leader dell’opposizione María Corina Machado, che non si era potuta candidare in quanto dichiarata ineleggibile, ha affermato nel corso di una conferenza stampa di essere in grado di “dimostrare la vittoria di Edmundo González Urrutia”, il diplomatico che l’aveva sostituita.

Secondo l’opposizione, González ha ricevuto 6,27 milioni di voti, contro i 2,7 milioni di Maduro.

In base ai risultati ufficiali comunicati dal Cne, Maduro, 61 anni, che rivendica l’eredità politica dell’ex presidente Hugo Chávez (1999-2013), è stato rieletto per un terzo mandato di sei anni con 5,15 milioni di voti (il 51,2 per cento), contro i 4,5 milioni di voti di González (il 44,2 per cento).

L’opposizione, che puntava a mettere fine a venticinque anni di governo chavista, ha immediatamente contestato i risultati.

“Lotteremo per la nostra libertà”, ha affermato González, ricordando al governo “il dovere costituzionale di rispettare la volontà del popolo”.