Altri sette imputati sono stati condannati a pene fino all’ergastolo, al termine di un processo durato quasi due anni, con una sentenza accolta con favore dagli attivisti per i diritti umani. Le forze di sicurezza sono state dispiegate per l’udienza finale, mentre le famiglie delle vittime aspettavano questo verdetto da quasi quindici anni.

Un tribunale guineano ha condannato l’ex dittatore Moussa Dadis Camara a vent’anni di carcere per crimini contro l’umanità, al termine di un processo per il massacro avvenuto nel 2009 durante un comizio politico.

Il 28 settembre 2009 e nei giorni successivi, i soldati della guardia presidenziale di Moussa Dadis Camara hanno represso brutalmente una manifestazione organizzata dall’opposizione in uno stadio nella periferia di Conakry.

In uno dei capitoli più oscuri della storia dello stato dell’Africa occidentale, almeno 156 persone sono state uccise, altre centinaia sono state ferite e 109 donne sono state violentate, secondo quanto riferito da una commissione d’inchiesta incaricata dalle Nazioni Unite.

“Questo processo è di estrema importanza per me”, ha dichiarato all’Afp Kadiatou Sow, violentata durante il massacro. “Voglio che questi soldati paghino un prezzo pesante con sentenze adeguate ai crimini commessi”, ha aggiunto Sow, che ha perso anche il marito durante le violenze.

Alfa Amadou Bah, uno degli avvocati dei familiari e delle vittime, ha sottolineato l’importanza della sentenza. “È la prima volta che un ex capo di stato viene condannato per crimini così gravi, e anche alti ufficiali militari”, ha dichiarato. “Credo che questa decisione debba fare suonare il campanello d’allarme contro l’impunità in questo paese. È un grande sollievo per le vittime”, ha aggiunto.