Il corpo del comandante di Hezbollah Fuad Shukr è stato identificato il 31 luglio tra le macerie di un edificio provocate da un attacco israeliano nel sud di Beirut. Lo ha dichiarato una fonte vicina al gruppo sciita libanese, mentre cresce il timore di una guerra regionale.

Il raid nel quartiere di Beirut, un’area residenziale sovraffollata che è anche una roccaforte di Hezbollah, ha ucciso cinque civili, tre donne e due bambini, secondo il ministero della sanità libanese.

A questo attacco ne è seguito un altro, ore dopo, che ha ucciso il leader politico di Hamas, alleato di Hezbollah, Ismail Haniyeh, a Teheran, alimentando ulteriormente i timori che il conflitto tra Israele e Hamas possa espandersi in tutta l’area.

Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha definito i due attacchi come una “pericolosa escalation in un momento in cui tutti gli sforzi dovrebbero invece portare a un cessate il fuoco a Gaza” e al “rilascio di tutti gli ostaggi israeliani”. Lo ha dichiarato il suo portavoce Stephane Dujarric in un comunicato.