Secondo i mezzi d’informazione statunitensi, il giornalista statunitense Evan Gershkovich e l’ex marine americano Paul Whelan dovrebbero essere rilasciati dalla Russia nell’ambito di uno dei più importanti scambi di prigionieri tra Russia e Stati Uniti dai tempi della guerra fredda.

La Cnn e altri canali tv statunitensi hanno riportato la notizia, mentre Abc News ha riferito che lo scambio ha coinvolto numerosi paesi, oltre che la Russia. Non ci sono state conferme immediate da parte di funzionari statunitensi. Il Cremlino ha rifiutato di commentare qualsiasi scambio.

“Non ho da fare dichiarazioni su questo argomento”, ha detto il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov.

Il giornalista del Wall street journal Gershkovich, 32 anni, è stato arrestato nel marzo 2023 e condannato a luglio con l’accusa di spionaggio in un processo rapido, denunciato dagli Stati Uniti come una farsa. I segnali di un imminente scambio di prigionieri hanno preso slancio il 1 agosto, in seguito alla notizia che un aereo usato in un precedente accordo di scambio era atterrato nell’exclave russa di Kaliningrad.