Nuove manifestazioni si sono svolte in Bangladesh, dopo le preghiere del venerdì per chiedere giustizia per le vittime della repressione della polizia. Il rilascio dei leader del movimento non è bastato a placare la rabbia.

Le proteste degli studenti contro le quote di assunzione nella pubblica amministrazione hanno portato a scontri mortali nel paese, dove il mese scorso sono state uccise almeno 206 persone, secondo un rapporto dell’Afp basato sui dati della polizia e degli ospedali.

La repressione da parte delle forze di sicurezza ha alimentato il risentimento nel paese e ha attirato forti critiche all’estero. Il giorno dopo il rilascio di sei membri del gruppo che aveva organizzato le prime manifestazioni, i suoi leader hanno esortato i cittadini a scendere di nuovo in piazza. “Vogliamo giustizia per gli omicidi delle nostre sorelle e dei nostri fratelli”, ha dichiarato Students against discrimination in un comunicato.