Le piogge torrenziali in Cina hanno provocato almeno trenta morti e 35 dispersi, hanno riferito i mezzi d’informazione statali il 2 agosto, in un momento in cui il paese sta affrontando eventi meteorologici estremi e temperature insolite.

Il tifone è poi diminuito di intensità, ma anche il centro del paese ne ha subito le conseguenze. La città di Zixing, a circa 1.500 chilometri a sudovest di Pechino, ha registrato precipitazioni record all’inizio della settimana, con 645 millimetri di pioggia in 24 ore, secondo l’agenzia ufficiale China news.

Un villaggio collegato a questa città nella provincia di Hunan (Cina centrale) è stato temporaneamente tagliato fuori dal mondo, senza accesso alle comunicazioni o alla rete stradale. Secondo China News, le autorità hanno inviato più di cinquemila soccorritori e più di 11mila residenti sono stati sfollati. Le piogge torrenziali di lunedì hanno causato almeno trenta morti e 35 dispersi, secondo un rapporto pubblicato giovedì dalla televisione di Stato Cctv.

Luglio è stato il mese più caldo mai registrato in Cina dall’inizio delle registrazioni delle temperature, ha riferito giovedì la Cctv, in un momento in cui le ondate di calore stanno colpendo diverse parti del mondo. Le temperature elevate in Cina non sono insolite in estate, soprattutto nell’arido ovest e sud del paese.