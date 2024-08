Gli scontri tra i manifestanti che chiedono le dimissioni della prima ministra del Bangladesh Sheikh Hasina e i sostenitori del partito di governo hanno provocato almeno otto morti il 4 agosto, secondo quanto riportato dalla polizia e gli ospedali.

Secondo la polizia, gli scontri si sono verificati in diverse città, tra cui Dacca, la capitale con venti milioni di abitanti. Migliaia di persone si sono riunite in una piazza della capitale il 4 agosto per chiedere le dimissioni del primo ministro, dopo un mese di proteste, che erano cominciate contro le quote istituite nella pubblica amministrazione.

Le proteste sono state convocate da una coalizione studentesca, Students against discrimination, che il giorno prima aveva sollecitato un vasto movimento di disobbedienza civile. Ma “ci sono stati scontri tra studenti e uomini del partito al potere”, ha dichiarato all’Afp l’ispettore di polizia Al Helal, secondo il quale due giovani sono stati uccisi nel quartiere Munshiganj di Dacca. “Uno aveva una ferita alla testa e l’altro aveva ferite da proiettile”, ha aggiunto.

Un altro poliziotto, che ha rifiutato di dare il suo nome, ha dichiarato all’Afp che l’intera città si è trasformata in “un campo di battaglia” e che una folla di diverse migliaia di manifestanti aveva dato fuoco a auto e moto vicino a un ospedale. Fuori da Dacca tre persone sono state uccise nel quartiere settentrionale di Pabna, due nel quartiere di Rangpur e una nel distretto occidentale di Magura.

Uno dei leader del movimento studentesco, Asif Mahmud, ha dichiarato che i cittadini devono essere “pronti a combattere”. “Preparate i vostri bastoni di bambù e liberate il Bangladesh”, ha scritto su Facebook.

Allo stesso tempo, il segretario generale della Lega Awami (Lega popolare bangladese), il partito di governo, Obaidul Quader, ha chiesto ai bangladesi di manifestare a favore del governo in “tutti i quartieri di Dacca” e “in tutti i distretti” del paese.