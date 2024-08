Israele ha accettato di riprendere i colloqui per il cessate il fuoco a Gaza la prossima settimana su richiesta dei mediatori internazionali, ha dichiarato l’ufficio del primo ministro Benjamin Netanyahu, dopo intensi sforzi diplomatici per scongiurare che il conflitto si estenda a livello regionale.

L’attacco senza precedenti di Hamas il 7 ottobre contro Israele ha scatenato un’operazione militare nella Striscia di Gaza da parte di Israele, il conflitto si è esteso a tutta la regione e ha coinvolto gruppi allineati all’Iran nei paesi vicini. Dopo l’uccisione del leader di Hamas a Teheran e di un militare di alto livello affiliato a Hezhbollah in Libano, i timori di una guerra più ampia in Medio Oriente sono aumentati.

C’è stata solo una tregua nei combattimenti di Gaza, una pausa di una settimana a novembre che ha visto la liberazione di ostaggi israeliani detenuti da Hamas in cambio di prigionieri palestinesi, che erano in prigione in Israele. I mediatori statunitensi, qatarioti ed egiziani hanno cercato per mesi di ottenere un altro accordo, senza successo.

In una dichiarazione congiunta di giovedì, i leader dei tre paesi hanno invitato le parti in conflitto a riprendere i colloqui il 15 agosto a Doha o al Cairo “per colmare tutte le lacune rimanenti e iniziare l’attuazione dell’accordo senza ulteriori ritardi”. I mediatori sono “pronti a presentare una proposta finale ponte” per risolvere le questioni ancora aperte. L’ufficio di Netanyahu ha dichiarato che Israele avrebbe inviato un gruppo di negoziatori “per concludere i dettagli dell’attuazione di un accordo”.