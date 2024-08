L’ex capo della diplomazia iraniana e artefice dell’accordo nucleare da parte di Teheran, Mohammad Javad Zarif, ha rassegnato le dimissioni dalla carica di vicepresidente per gli affari strategici. Lo ha annunciato il 12 agosto su X (ex Twitter).

Zarif, nominato all’inizio di agosto dal presidente riformista recentemente eletto Massoud Pezeshkian, ha detto di essersi dimesso “per evitare qualsiasi sospetto che volesse interrompere il lavoro del governo”.

Vicino ai riformisti, ma senza alcuna affiliazione politica, Zarif è stato a capo della diplomazia iraniana dal 2013 al 2021 nel governo moderato guidato da Hassan Rouhani. Zarif è stato stato una figura di spicco nella campagna elettorale di Pezeshkian e ha svolto un ruolo chiave nella sua vittoria.

Dopo la sua elezione, Massoud Pezeshkian ha incaricato Zarif di formare un comitato per proporre al presidente i candidati per la formazione del consiglio dei ministri. Durante la sua campagna, ha promesso di accrescere la rappresentanza femminile, dei giovani e delle minoranze etniche e religiose, in particolare dei sunniti, nel governo.

L’11 agosto il presidente Pezeshkian ha sottoposto all’approvazione del parlamento i nuovi componenti del suo governo, ma nella lista dei ministri figurava solo una donna, nessun giovane e nessuna minoranza.

“Mi dispiace di non essere riuscito a mettere in pratica (…) il parere degli esperti del comitato e a ottenere l’inclusione delle donne, dei giovani e dei gruppi etnici, come avevo promesso”, ha dichiarato Zarif.