Il 14 agosto il primo ministro giapponese Fumio Kishida ha annunciato la sua intenzione di ritirarsi dalla corsa alla guida del suo partito a settembre. Questo comporta che si dimetterà dalla carica di premier.

“In queste elezioni per la presidenza (del partito), è necessario mostrare alla gente che il Partito liberal democratico al potere (Pld) sta cambiando. Il primo passo per dimostrarlo è che mi dimetto. Non mi candiderò alle prossime elezioni presidenziali” del partito, ha detto Kishida in una conferenza stampa.

“Ho preso questa decisione con la ferma convinzione che la politica è possibile solo con la fiducia delle persone e che andremo avanti con le riforme politiche”, ha aggiunto.

Il Partito liberal democratico (Pld), al potere in Giappone quasi ininterrottamente dal 1945, deve organizzare un’elezione interna a settembre per designare il suo leader, la stessa persona che ricoprirà la carica di primo ministro.

Fumio Kishida, 67 anni, è in carica dall’ottobre 2021 e ha visto diminuire la sua popolarità, fortemente indebolita dall’aumento dell’inflazione e dagli scandali politici e finanziari che hanno colpito il suo partito.

Secondo un sondaggio della Nhk, quest’anno l’indice di gradimento del suo governo è rimasto fermo intorno al 25 per cento.

Anche la quarta economia mondiale sta faticando a rimettersi in carreggiata dopo la pandemia, con la produzione industriale in calo dello 0,7 per cento nel primo trimestre del 2024.