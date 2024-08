Il 15 agosto il Brasile e la Colombia hanno chiesto nuove elezioni presidenziali in Venezuela per risolvere la crisi politica, seguita alla rielezione di Nicolás Maduro alla fine di luglio. Ma la proposta è stata respinta sia dall’opposizione, che rivendica la vittoria, sia dal presidente Nicolás Maduro.

La leader dell’opposizione María Corina Machado ha immediatamente respinto le richieste di nuove elezioni presidenziali. “Proporre di non tenere conto di ciò che è successo il 28 luglio (la data delle elezioni) è per me una mancanza di rispetto per il popolo venezuelano (…), la sovranità popolare è rispettata”, ha dichiarato ai mezzi d’informazione cileni e argentini. Le elezioni “si sono svolte e la società venezuelana si è espressa in condizioni molto sfavorevoli. Ci sono stati brogli e siamo riusciti comunque a vincere”, ha aggiunto.

Edmundo González Urrutia, il candidato dell’opposizione, ha preso una posizione simile, ribadendo su X di aver vinto le elezioni “con una maggioranza schiacciante”. “Ribadiamo il nostro impegno per la democrazia, la pace e il Venezuela”, ha dichiarato.

Maduro, che accusa i due leader, di voler organizzare un colpo di stato, non ha fatto alcun riferimento diretto a nuove elezioni, ma ha insistito: “I conflitti in Venezuela (…) si risolvono tra venezuelani, con le loro istituzioni, con la loro legge, con la loro costituzione”.

Il presidente ha anche rifiutato di rispondere alle dichiarazioni provenienti dall’estero: “Ogni presidente sa, ogni stato, ogni paese sa cosa deve fare con i suoi affari interni”.