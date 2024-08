È difficile immaginare che Biden non sia amareggiato da quest’ondata di entusiasmo, che la sua candidatura non ha mai suscitato. Tuttavia nel suo discorso non potrà fare altro che esprimere un sostegno incondizionato all’attuale vicepresidente.

Appena un mese fa il partito si aspettava di dover nominare con poca passione l’ottuagenario presidente, in difficoltà nei sondaggi. Ma dopo il suo ritiro, avvenuto il 21 luglio, i democratici sono tornati a sognare una vittoria della loro candidata 59enne su Donald Trump.

Il 19 agosto il presidente Joe Biden passerà ufficialmente il testimone a Kamala Harris in occasione dell’apertura della convention democratica a Chicago, durante la quale sono previste manifestazioni di protesta filopalestinesi.

Il discorso di Biden sarà anche una sorta di testamento dopo mezzo secolo d’impegno politico, anche se ha assicurato che manterrà un ruolo attivo nella campagna elettorale.

Ci si aspetta che si schieri in difesa della democrazia di fronte a Trump, che non ha mai riconosciuto la sconfitta del 2020 e che non si è impegnato a riconoscere un eventuale esito sfavorevole delle presidenziali di novembre.

Ora che ha gettato la spugna, il Partito democratico sta manifestando grande affetto per “Joe”, che dopo il suo discorso partirà per una vacanza in California.

Probabilmente Harris si unirà a lui sul palco la sera del 19 agosto.

All’esterno dello United Center, sede della convention, i manifestanti filopalestinesi protesteranno contro il sostegno a Israele dell’amministrazione Biden-Harris. Le manifestazioni principali sono previste per il 19 e il 22 agosto, giorno di chiusura della convention.