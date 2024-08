Dopo lo stupro e l’omicidio della dottoressa le associazioni dei medici degli ospedali pubblici indiani hanno indetto manifestazioni e scioperi che hanno portato alla sospensione delle cure non essenziali in molte città.

L’agitazione sta mettendo in difficoltà molti pazienti che cercano cure gratuite nel settore pubblico e che non possono permettersi un’assistenza privata.

A New Delhi le code negli ospedali continuano ad allungarsi. Khatoon, 65 anni, è in attesa da dieci giorni di ottenere un appuntamento in un ospedale pubblico della capitale per il figlio di 30 anni, affetto da un tumore al cervello e costretto a letto da quattro anni. “Le sue condizioni non sono affatto buone”, ha dichiarato all’Afp. “Non so se lo sciopero sia giusto o sbagliato. So solo che mio figlio potrebbe morire prima di essere visitato”.

La corte suprema ha spiegato di essere intervenuta perché “la mancanza di protocolli di sicurezza nelle strutture sanitarie costituisce una seria preoccupazione”.

“Gli operatori sanitari sono vulnerabili di fronte alle violenze”, ha aggiunto, sottolineando in particolare la mancanza di strumenti di sorveglianza e di addetti alla sicurezza.