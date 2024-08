“I soldati condannati hanno fornito alla Cina documenti segreti in cambio di denaro”, ha affermato in un comunicato l’alta corte di Taiwan.

Otto soldati taiwanesi sono stati condannati il 22 agosto a pene fino a tredici anni di prigione per spionaggio a favore della Cina. Secondo il tribunale, hanno agito per denaro.

Un altro soldato è stato condannato a nove anni di prigione per aver cercato di disertare in Cina a bordo di un elicottero militare.

Nel novembre scorso la procura aveva incriminato dieci soldati.

Uno di loro è stato assolto per insufficienza di prove. L’altro, un militare in pensione, è stato identificato come l’uomo che ha arruolato Hsiao. Tuttavia, la corte ha spiegato che si occuperà separatamente del caso perché l’uomo è fuggito in Cina.

Il mese scorso un sergente impiegato in un centro di addestramento della marina era stato incriminato per aver fotografato e trasmesso a Pechino alcune informazioni riservate in materia di difesa.